Погода в Одессе будет только ухудшаться 85 Новости

27 января 2021 по Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий.

По сообщению Гидрометцентра, выпадет более 30 мм снега, произойдет налипание мокрого снега (диаметр отложений 50 мм и более), что оценивается как III уровень опасности, красный.

Ожидается сильная метель (II уровень опасности, оранжевый), ветер северный 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень, желтый), снежные заносы.

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещения по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улице Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуется максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

На основании распоряжения Одесского городского совета, с 09:30 часов введено временное ограничение движения в город грузового автотранспорта, в связи с ухудшением погодных условий.

Патрульные полицейские будут контролировать движение большегрузных автомобилей со стороны автодорог:

Киев — Одесса,

Одесса — Рени,

Одесса — Мелитополь,

Одесса — Кучурган.

Также просьба не парковать автомобили на проезжей части — это усложнит работу снегоуборочной техники.