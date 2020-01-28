Погибшие в пожаре на Троицкой преподаватель колледжа и спасатель, посмертно удостоены звания Героев Украины 92 Люди, Новости

Преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и сотрудник ГСЧС Одесской области Сергей Шатохин, погибшие во время масштабного пожара в здании колледжа, посмертно удостоены звания Героев Украины.

Соответствующий указ президента Украины появился на сайте гаранта. Погибшие удостоены звания Героев Украины и ордена «Золотая звезда» «за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара».

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже вспыхнул пожар, в результате которого погибли 16 человек.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

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