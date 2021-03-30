Подростки-цыгане насмерть забили в Измаиле бездомного из-за булочки 15 Новости

Полицейские разоблачили в Одесской области двух несовершеннолетних, которые нанесли несовместимые с жизнью тяжкие телесные повреждения 58-летнему местному жителю.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, сейчас с задержанными в возрасте 13 и 12 проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

28 марта возле памятника морякам в Измаиле обнаружили местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и жестоко избили двое малолетних ребят.

По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочки, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили.

Семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Сами они неоднократно попадали в поле зрения полиции из-за краж.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера.