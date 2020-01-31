Подозреваемых в нанесении порту 21-миллионного ущерба отпускают под залог в 168 тысяч 62 Криминал, Новости

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-начальнику Одесского филиала Администрации морских портов Украины и бывшему директору частной компании — арендодателя дноуглубительной техники, которых подозревают в нанесении АМПУ ущерба на 21 млн 360 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционой прокуратуры, обоим подозреваемым назначен залог в 168 тыс. грн. На них также возложен ряд процессуальных обязанностей. Срок действия мер — до 29 марта.

Напомним, всего по делу проходит пятеро подозреваемых. Речь идет об эпизоде 2015 года. По данным следователей, при строительстве причала в Одесском порту была обеспечена победа частной компании, не имевшей опыта и не соответствовавшей требованиям закупки. В результате махинаций была существенно завышена стоимость выполненных работ — чиновники АМПУ переплатили частным компаниям почти 21,4 млн грн.

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