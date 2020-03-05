Подозреваемого по делу 2 мая в Одессе Владимира Боделана перестал разыскивать Интерпол 39 Люди, Новости

Комиссия Интерпола по контролю за файлами рассмотрела вопрос удаления красной карты, то есть международного розыска в отношении Владимира Боделана, объявленного в международный розыск Генпрокуратурой Украины в 2016 году.

По информации Центра правового мониторинга “Гідність”, бывшему начальнику одесского управления ГСЧС Владимиру Боделану удалось аннулировать в отношении себя международный розыск. Об этом сообщил его адвокат Владимир Мацко. По словам адвоката, якобы причиной аннулирования международного розыска стало то, что была нарушена процедура. Как утверждает Мацко, Боделану не вручили подозрение. При этом экс-начальник одесского управления ГСЧС на тот момент находился за пределами Украины. Позже подтвердилось, что он пребывает в Крыму.

При этом Боделан по-прежнему находится в украинском розыске за дело по событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Его подозревают в совершении преступления в соответствии ч. 3 статьи 135 КК Украины, то есть оставление в опасности, что повлекло смерть.

Напомним, 2 мая 2014 года при пожаре в доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 42 человека. Спасатели не приезжали на место пожара в течение 40 минут, хотя ближайший расчет находится в пяти минутах езды. По версии следствия, Боделан вовремя не дал приказ своим подчиненным. В результате разгоревшийся пожар унес жизни нескольких десятков людей.

Данное дело в отношении Боделана приостановлено.

После трагедии Боделан доработал до окончания своего контракта – до осени 2014 года, уволился и спокойно выехал за пределы Украины. В СМИ появлялась информация, что Боделан даже успел поработать в структурах МЧС в оккупированном Крыму. При этом, по всей видимости, на данный момент бывший глава одесского управления ГСЧС пока в Украину возвращаться не собирается:

“Вернется за оправдательным приговором”, – сообщил Владимир Мацко, отметив, что Боделан “невиновен”, а закрытие уголовного производства – “вопрос времени”.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, отмечают правозащитники, что украинские правоохранительные органы, очевидно, мало заинтересованы в расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе и установлении виновных в массовой гибели людей.

Напоминаем, что на прошедшей сессии областной рады активисты сорвали принятие решения об обращении к мэру Одессы “об установке мемориала жертвам 2 мая” на Куликовом поле, подробности смотрите здесь.

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