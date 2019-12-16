Под Одессой пресекли торговлю военными средствами поражений 206 Криминал, Новости

В Одесской области Служба безопасности Украины пресекла незаконный сбыт крупных партий боеприпасов.

Как стало известно из сообщения пресс-службы ведомства, двое жителей региона хранили для продажи снайперские винтовки СВД, пулеметы Калашникова, специальные боеприпасы к автоматам.

Клиентов находили через личные связи в кругу криминалитета.

Правоохранителями был замечен и задокументирован факт незаконной и противоправной продажи патронов калибра 7,62 мм в количестве 400 шт. Сразу же после этого двое злоумышленников были задержаны оперативниками СБУ.

При проведении обысков в помещениях задержанных, изъяли 500 единиц боеприпасов к автоматам.

Ведутся следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

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