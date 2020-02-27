Под Одессой может произойти техногенная катастрофа государственного масштаба 72 Места, Новости

Находившаяся в неудовлетворительном состоянии и защищающая от затопления одесскую Пересыпь дамба на Хаджибеевском лимане пострадала от шторма «Юлия», который разыгрался в городе.

На следующий день специалисты нашли в указанном сооружении сразу две промоины длиной около 10 и 1 м каждая.

Кто именно будет ремонтировать конструкцию, неизвестно.

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов лично встречался с главой украинского правительства Алексеем Гончаруком для обсуждения проблемы приведения в порядок Хаджибеевской дамбы, не имеющей в настоящее время ни хозяина, ни даже статуса (непонятно, дорога это или гидротехническое сооружение).

По словам градоначальника, прорыв данного объекта будет иметь просто катастрофические последствия.

«Если это произойдёт, 23 кв. км будет затоплено. В зону затопления попадают более 50 стратегически важных предприятий, в том числе с опасным производством. Это будет не просто прорыв дамбы, это будет техногенная катастрофа государственного масштаба, а может и больше, потому что всё это пойдет в море», – сетует Труханов.

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