Под Одессой двое мужчин обстреляли знакомых и угнали их автомобиль 108 Криминал, Новости

Полиция задержала 28-летнего жителя Овидиопольского района, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данным следствия, подозреваемый и его 21-летний сообщник выманили знакомых в Овидиопольский район. Там они их избили, обстреляли из пневмата, а после угнали автомобиль, на котором те приехали.

У задержанного нашли устройство для отстрела резиновых пуль, помповое ружье и газовые баллончики. Мужчина свою вину не отрицал и объяснил поступок желанием вернуть долг. Его сообщник скрылся на угнанном автомобиле. Машину нашли брошенной в одном из отдаленных населенных пунктов Овидиопольского района. Самого мужчину ищут.

«Дополнительная правовая квалификация действиям правонарушителей будет дана после получения выводов судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в полиции.

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