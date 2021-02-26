Под Одессой на производстве загорелся котел, есть пострадавший 11 Новости

26 февраля в 5:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении на территории производственного корпуса ООО «УниТех» по адресу: Овидиопольский район, пгт Таирово, Старолюстдорфская дорога, 20б.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили возгорание твердотопливного котла и крыши в одноэтажном здании котельной. Огонь локализовали в 5:49 и в 5:58 ликвидировали на площади 10 кв.м.

Во время самостоятельного тушения пожара пострадал охранник гражданин 1987 г.р., которого с ожогами 10% поверхности тела госпитализировали в 10-ю городскую клиническую больницу. Ущерб устанавливается.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 26 человек личного состава.