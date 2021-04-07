Почти неделю в Одесской области ищут пропавшего 16-летнего парня 9 Новости

Измаильский райотдел полиции в Одесской области разыскивает жителя села Камышевка Леонида Полищука, 2005 года рождения, который 2 апреля ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы окрашенные, светлые, короткие, глаза зеленые.

Был одет в черную куртку, голубые джинсы и разноцветные кроссовки.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, звоните по телефону (096) 458 76 32 или на спецлинию «102».