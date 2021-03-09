Почти 3000 одесситов продолжают болеть ковидом 16 Новости

88 674 случая COVID-19 зарегистрированы с начала пандемии в Одесской области, из них 40 088 — у одесситов.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 45 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 63 новых случая заболевания.

По данным на 9 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 269 пациентов с COVID-19, из них 84 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 185 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19.

По данным на 16:00 8 марта, в опорных больницах Одессы свободны 113 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 34 жителя Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 36 389 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2938 одесситов.