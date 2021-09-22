Почти 3000 одесситов продолжают болеть ковидом 41 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 191 одессит.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 22 сентября в Одессе зарегистрирован 69 971 случай ковида.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 187 пациентов, из них 56 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 131 пациент, восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 108 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — 18 детей.

Утром 22 сентября во двух опорных больницах Одессы свободные 226 коек для госпитализации пациентов.

За последние сутки зарегистрировано десять новых случаев ковида у детей (шесть девочек и четыре мальчика).

Выздоровели 119 жителей Одессы, продолжают болеть 2 819 горожан.