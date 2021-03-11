Почти 3,5 тысячи продолжают болеть ковидом 14 Новости

382 одессита заболели COVID-19 за последние сутки.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в целом по региону зарегистрированы 588 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 89 848 случаев коронавируса, 40 842 из них — у одесситов.

Умерли 9 жителей Одессы, выздоровели 147.

По данным на 11 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 261 пациент с COVID-19, из них 79 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 182 пациента, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 37 человек с подозрением на COVID-19.

29 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 59 человек — в ГКБ №10, 95 человек — в городской больнице №5, шесть детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 10 марта, в опорных больницах Одессы свободны 95 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 16 новых случаев COVID-19 у детей (девять мальчиков и семь девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 36 587 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3469 одесситов.