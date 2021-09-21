Почти 200 одесситов заразились ковидом за сутки, умерли 13 человек 39 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заразились 195 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 21 сентября в Одессе зарегистрированы 69 780 случаев коронавирусной болезни.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 170 пациентов с ковидом. В тяжелом состоянии 117 пациентов, из них девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 97 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — 12 детей.

В двух опорных больницах Одессы свободна 251 кровать для госпитализации пациентов.

За последние сутки зарегистрировано шесть новых случаев ковида у детей, пять девочек и один мальчик находятся на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки выздоровели 39 жителей Одессы, продолжают болеть 2748 горожан.