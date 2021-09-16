Почти 200 одесситов заболели ковидом за сутки 48 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 189 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 16 сентября 2021 в Одессе зарегистрированы 68 ​​883 случая ковида.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 126 коронавирусных больных, из них 50 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии — 76 пациентов, из них пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 68 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — девять детей.

В двух опорных больницах Одессы свободны 339 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

На данный момент в Одессе зарегистрированы 65 064 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2136 одесситов.