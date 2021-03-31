Почти 2 миллиона поддельных акцизных марок изъяли в порту Черноморска 16 Новости

Служба безопасности Украины заблокировала незаконный ввоз в Украину 1,9 млн акцизных марок для нелегально изготовленной алкогольной продукции стоимостью в несколько десятков миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, груз прибыл в порт Черноморска паромом из Турции, далее марки хотели перевезти в Киев — в адрес одного из предприятий.

Акцизки обнаружили во время осмотра грузовика, они были спрятаны в рулонах с фольгой.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с УСБУ в Одесской области, таможенниками, Управлением стратегических расследований Нацполиции и пограничниками.