Почти 110 одесситов заболели коронавирусом за сутки 526 Новости

13 524 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на утро 30 сентября в Одесской области.

Как сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины, из них 5648 человек - жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 179 новых случаев заболевания, из них 109 - у одесситов, 70 - у жителей районов области.

По данным на 30 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 212 пациентов с COVID-19. Из них 156 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 56 пациентов — в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей в возрасте от 14 до 16 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 55 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2400 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 3161 одессит.