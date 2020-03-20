По заявлению нардепа полиция расследует кражу денег подрядчиком при ремонте спорткомплекса «Олимпиец» 45 Места, Новости

Алексей Гончаренко считает, что фирма-подрядчик, которая делала ремонт спортивной школы «Олимпиец», присвоила крупную сумму бюджетных денег во время выполнения работ.

По факту обращения народного депутата полиция зарегистрировала уголовное производство № 42020160000000131 от 7 февраля 2020 года по отношению к должностным лицам фирмы «Производственное строительно-монтажное объединение “Одесстрой”». В ходе досудебного расследования следователи установили, что работы были выполнены не в полном объеме, по завышенной стоимости, а также подрядчик закупал оборудование и строительные материалы дороже их рыночной цены.

В суде следователь ходатайствовал о получении доступа ко всем документам и договорам между заказчиком и подрядчиком, а также выписок из банковских счетов. Судья Киевского райсуда удовлетворил просьбу следователя.

Стоит отметить, что именно нардеп Алексей Гончаренко лоббировал капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпиец», на который было потрачено 120 млн 747 тыс. грн. Алексей Гончаренко оказывает значительное влияние на Одесский областной совет через подконтрольную фракцию «Европейская солидарность» в облсовете. К тому же в 2016 году Алексей Алексеевич возглавил Федерацию легкой атлетики Одесской области.

Странно, почему фигурантами уголовного производства выступают только должностные лица фирмы-подрядчика, ведь управление по имущественным отношениям подписывало акты выполненных работ, а затем перечисляло деньги на счет фирмы?! Может, по причине того, что имущественные отношения находится под контролем Гончаренко и без его согласия не выбрали бы победителем «Одесстрой».

Напомним, 16 августа 2018 года управление областного совета по имущественным отношениям проводило тендер на капитальный ремонт Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» на проспекте Шевченко, 31а. На участие в торгах подавалось две фирмы «Билд-Про» и «Одесстрой». Победителем была выбрана фирма «Одесстрой», которая согласилась выполнить работы за 98 млн 99 тыс. 607 грн. Данное ценовое предложение оказалось на 2 млн грн. дороже, чем у компании «Билд-Про», которая была дисквалифицирована из торгов по причине наличия нарушений в поданной документации.

Антимонопольный комитет оштрафовал компанию «Производственное строительно-монтажное объединение “Одесстрой” и ООО «Билд-Про» за согласованные действия с целью устранения конкуренции в тендере. Компаниям придется заплатить по 136 тыс. грн. за фиктивную конкуренцию. Тогда антимонопольщики обнаружили, что обе компании загрузили документы в систему госзакупок с одного и того же IP-адреса, в один день с разницей в несколько минут. Владельцем же фирмы «Билд-Про», которая создавала псевдоконкуренцию в тендере на капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпиец», выступает депутат Одесского областного совета Вадим Теплицкий и его супруга Оксана Теплицкая.

Затем, 24 сентября 2019 года, управление областного совета по имущественным отношениям заключило с «Одесстрой» договор о дополнительных работах на спорткомплексе. На допработы было потрачено еще 22 млн 648 тыс. 15 грн. Всего, в общей сумме, ремонтные работы обошлись в 120 млн 747 тыс. 622 грн.

На замену аварийной крыши, установку систем вентиляции и кондиционирования из областного бюджета было выделено 5 млн грн., а также 25 млн грн. в качестве субвенции из государственного бюджета. В декабре 2019 года нардеп Гончаренко на своей странице в Facebook написал о том, что Кабмин утвердил выделение еще 100 млн грн. на реконструкцию спорткомплекса.

Справка: «Одесстрой» ранее не участвовала в закупках и не подписывала договора с бюджетными структурами. Учредителями фирмы «Одесстрой» являются Борис Малик, Вера Тарабрина, Татьяна Супрун, Иван Тукан, Инна Игнатьева, Виталий Савченко. Борис Малик является членом постоянного действующего координационного совета по вопросам строительства, который был создан в 2016 году по распоряжению мэра Одессы Геннадия Труханова. Иван Тукан числится также директором «Одесстроя», а в 2015 году баллотировался в депутаты Одесского горсовета от партии «Наш край» на очередных выборах. Виталий Савченко в 2002 году баллотировался от партии «Родина» в Одесский областной совет. Все бенефициары также являются учредителями общества с дополнительной ответственностью «Арцизский завод железобетонных изделий».

Компания «Билд-Про» также является подрядчиком реставрационных работ Украинского театра, которые никак не могут завершить уже на протяжении двух с половиной лет. А все по причине того, что в бюджете облсовета не хватает на это денег. Просто депутатам облсовета нет никакого дела к рассыпающемуся театру, в отличие от спорткомплекса, в котором они лично более заинтересованы.

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