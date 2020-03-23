По какой цене в Одесской области покупали маски госорганы? Анализ закупок

Не так давно в городе вспыхнул скандал из-за того, что коммунальная аптека «Одесфарм» продает одноразовые медицинские маски по 24,50 грн., хотя до карантина они продавались за пару гривен. Руководитель сети городских аптек заявил, что предприятие и так их продает по себестоимости. 18 марта 2020 года на сессии Одесского городского совета директор КП «Одесфарм» Левон Никогосян утверждал, что ниже цены просто не существует на рынке, а предприятие было бы только радо покупать маски по меньшей цене. При этом, предприятие продает одноразовые маски, которых хватает на два часа по цене 24,50 грн./шт. Интернет-издание «Монитор» решило проанализировать стоимость покупки средств индивидуальной защиты, которые закупали городские и областные учреждения и предприятия коммунальной собственности. Забегая наперед, отметим, что некоторые учреждения покупали маски ниже заявленных 24,50 гривен. Какой сюрприз.

Наиболее низкая цена приобретения защитных масок оказалась в Белгород-Днестровском районе. Так, Старокозаческий сельсовет 18 марта 2020 года заключил договор с ФЛП Сера Виталина Дмитриевна на приобретение 10 тыс. защитных масок по цене 7 грн./шт., что практически в четыре раза дешевле, нежели покупала коммунальная аптека «Одесфарм».

Исполком Килийского городского совета приобрел маски по цене 9 грн./шт. Соответствующий договор был подписан 20 марта 2020 года с предпринимателем из Одессы ФЛП Слободенюк А.И. Всего было закуплено 10 000 средств индивидуальной защиты.

20 марта 2020 года уже в период «масочного кризиса» коммунальное предприятие Одесского горсовета «Городские дороги» заключило договор на приобретение респираторов на сумму 40 128 гривен. В общей сложности КП закупило 1 350 средств защиты трех видов. Весьма удивительной является стоимость защитных масок, которая составляет всего лишь 15 гривен, и в таком случае возникает много вопросов к директору КП «Одесфарм» Левону Никогосяну, ведь чиновник заявлял, что нигде нет ниже цены 24,50 грн. за маску. КП «Городские дороги» также купило респираторы У2К по цене 25 грн./шт. Кроме этого, было закуплено 170 респираторов БУК-3 FFP3 по цене 82 грн./шт. Договор на поставку респираторов был подписан с ЧП «Оптторг».

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции 20 марта 2020 года купило маски на общую сумму 48 620 гривен. Всего было приобретено 2 860 штук средств защиты. Получается, что чиновники также купили маски дешевле, нежели городская коммунальная аптека, ведь стоимость одной маски составила 17 гривен.

Центр первичной медико-санитарной помощи Лиманского районного совета приобрел респираторы класса FFF2 с клапанном по цене 49,70 грн./шт. Всего медиками было закуплено 1000 штук на общую сумму 49 700 гривен, а договор был подписан с ООО «Фарма-мир». Аналогичные маски закупала и Окнянская центральная районная больница, но здесь же стоимость составила 280 грн./шт., а договор был подписан с ООО «Нивамед». Всего окнянскими медиками было закуплено 100 таких масок на общую сумму 28 000 грн. В Измаиле также покупали респираторы FFF2, но здесь стоимость составила 63 грн./шт.

КП «Одесгорэлектротранс» приобрело респираторы неопреновые с защитным фильтром в количестве 5000 шт. по цене 105 грн./шт. Также предприятие закупило 30 защитных костюмов дезинфектора по цене 370 грн./шт. Общая сумма договора составила 536 100 грн., а подписан он был с ООО «ТК «Автолайн»».

ГУ НП в Одесской области для полицейских закупило 5 000 респираторов Днепр-2 «Евро Стандарт» по цене 34,50 грн./шт. Договор был подписан с ЧАО «АВ-Фарма» на сумму 172 500 грн. Управление полиции охраны в Одесской области для своих сотрудников закупило 2 500 защитных масок по цене 31 грн./шт. на общую сумму 77 500 грн. Договор был подписан с ФЛП Масловская Зинаида Александровна.

Охранники из КП «Муниципальная стража» Одесского горсовета маски решили покупать у все того же предприятия «Одесфарм». Естественно, что стоимость одноразовых масок составила 24,5 грн./шт.

Таким образом, мы можем убедиться, что КП «Одесфарм» покупало и продает одноразовые маски по завышенной в несколько раз цене. Директора КП Левон Никогосян объяснял, что столь высокая цена средств защиты обусловлена наличием всех необходимых сертификатов. Стоит отметить, что другие госорганы не рискнули бы покупать маски без советующих сертификатов и даже маски по 7-9 грн./шт., естественно же, имеют сертификат. Надеемся, что Левон Рубенович обратит внимание на наш материал и свяжется с поставщиками медицинских масок, чтобы продавать их из коммунальных аптек по цене 7-9 гривен и тогда маски смогут позволить себе все одесситы.

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