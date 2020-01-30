Перевозка чиновников АМПУ в Южном обойдется в 9 млн гривен: порт тендер проиграл, а жалобы отклонили 61 Новости

За доставку на работу сотрудников Южненского филиала АМПУ на работу из бюджета заплатят с НДС почти 8,9 млн гривен. Об этом редакция узнала из на сайте открытых электронных закупок ProZorro.

Аукцион объявили 23 октября и уже 28 декабря по результатам торгов был заключен договор с ООО «Авторух Сервис». Стоит отметить, что заявку на участие в торгах подал также ГП «МТП «Южный», которое выставило на торгах самую высокую цену и ожидаемо проиграло.

Заявку на участие подал также ФЛП Геннадий Монолатий, предложив в итоге цену всего на 100 гривен выше, чем у ООО «Авторух Сервис». Кроме того, в процессе Монолатий подал жалобу в тендерный комитет, указав на то, что в ООО «Авторух Сервис» внесли недостоверные данные в тендерную документация, включив туда протокол проверки автобуса «ЛАЗ-5208», который признан технически исправным.

К своей жалобе Монолатий приложил реальные фото этого автобуса, который на момент торгов находился в разобранном состоянии. Тем не менее, тендерный отдел Южненского филиала АМПУ во главе с Натальей Мошун данную жалобу отклонил, заявив, что никаких претензий к ООО «Авторух Сервис» нет.

Кроме того, с ООО «Авторух Сервис» связан еще один скандал — 10 мая 2017 года один из водителей предприятия в Одессе на улице Грушевского сбил пешехода и врезался в автомобиль, пострадавшего в итоге отправили в больницу с травмами. Тем не менее, нарушившего ПДД и спровоцировавшего ДТП с пострадавшим водителя не уволили и на момент вынесения приговора по делу в марте 2019 года он все еще работал на ООО «Авторух Сервис».

Тем не менее, ни доказательства внесения ложных данных в тендерную документацию, ни инцидент с ДТП, после которого ни водитель, ни ООО «Авторух Сервис» так и не признали своей вины и пытались уйти от возмещения ущерба пострадавшему, не повлияли на решение тендерного отдела Южненского филиала ГП АМПУ.

«Авторух Сервис» получило госзаказ — за 8,9 млн гривен с НДС фирма будет возить сотрудников Южненского филиала АМПУ на работу и обратно до 31 декабря 2020 года.

Фирма зарегистрирована в Одессе на проспекте Небесной Сотни. Ее учредителями официально значатся одесситы Борис Монахов и Наталья Колоколова, последняя также руководит фирмой. С 2019 года фирма полностью перешла на государственные заказы, заработав за этот год 15 млн гривен. Кроме Южненского филиала АМПУ ее постоянными клиентами являются мэрия Черноморска и одесское подразделение Госпредприятия обслуживания воздушного движения.

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