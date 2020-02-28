Передали гранату в кульке с продуктами: появились подробности захвата одесского суда 15 Люди, Новости

Сегодня утром мужчина, обвиняемый в убийстве, захватил Приморский райсуд Одессы. Появились подробности происшествия.

По словам главы суда Сергея Кичмаренко, угроза была абсолютно реальной. Подсудимый в «клетке» достал гранату в зале судебных заседаний, где в это время находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь. Они провели с захватчиком около двух часов. Помимо судей, в зале было около 15 человек.

Глава одесской полиции Олег Бех рассказал, что подсудимый требовал отпустить его из-под стражи, так как три года не видел свою семью.

«Мы уже знаем, что гранату ему передали в кульке с продуктами. С этим кульком он вошел в зал, — рассказывает Бех. — Кто именно передал этот кулек, мы уже выясняем. В суде для этого достаточно камер».

Бех также отметил, что в течение нескольких часов будет известна, была ли граната боевой.

Максим Выхор, прокурор Одесской области, добавил, что правоохранители изучат, как действовали работники СИЗО и конвойные.

Глава суда Кичмаренко отметил, что теперь дело подсудимого будут слушать каждый день или через день.

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