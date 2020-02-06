Пенитенциарная служба отрицает причастность работников одесского СИЗО к смерти заключенного 62 Криминал, Новости

Администрация Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста выступила с официальным заявлением. Речь идет о заключенном, который умер несколько дней назад. В произошедшем обвиняют сотрудников одесского СИЗО.

Об этом сообщает ИА «Факты».

«В государственном учреждении «Одесский следственный изолятор» 1 февраля 2020 года действительно констатирована биологическая смерть заключенного Д. в камерном помещении. Согласно медицинскому свидетельству, данная биологическая смерть является естественной, признаков насильственной смерти не обнаружено, любые телесные повреждения также отсутствуют. Одновременно информируем, что заключенный Д. в карцер не помещался», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Напомним, что согласно информации, ранее распространенной Государственным бюро расследований, умерший заключенный был необоснованно помещен охранником в карцер, а до этого, при содействии охраны, он был избит другими заключенными, что и стало причиной резкого ухудшения состояния его здоровья. В отношении нынешнего заявления руководства пенитенциарной службы реакции со стороны ГБР пока нет.

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