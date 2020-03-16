Патрульные просят ограничить продажу алкоголя: во время карантина количество бытовых конфликтов резко увеличилось 95 Люди, Новости

По данным патрульных, с введением общенационального карантина в Одессе стало больше бытовых конфликтов. Причиной тому правоохранители видят то, что люди, находясь дома, употребляют больше алкоголя.

В ходе заседания городской комиссии по техногенной безопасности и противодействию ЧС с просьбой ограничить продажу спиртного на период карантина обратился к властям руководитель Управления патрульной полиции в Одесской области Александр Гостищев.

«К сожалению, после объявления карантина количество вызова патрульных на бытовые конфликты значительно увеличилось. А, как показывает практика, в таких конфликтах чаще всего виновен алкоголь», – сообщил начальник патрульных.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что с предпринимателями будут проводить беседы и попробуют убедить их ограничить продажу спиртного.

«Город понимает особенности данной ситуации, и в случае необходимости переговоры проведем. Но это все меры, которые мы можем предпринять в этом случае», – резюмировал мэр.

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