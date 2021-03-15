Парусная яхта 1916 года постройки зашла в Одесский порт

Парусная суперъяхта Joseph Conrad, построенная в 1916 году, зашла 15 марта в Новую гавань Одесского порта и пришвартовалась у причала № 17.

Судно ходит под флагом Маршалловых Островов; его длина — 37 метров. На борту яхты находятся пять членов экипажа. Перед этим Joseph Conrad была в Хорватии, Греции, Португалии и на Кубе, сообщает Таймер.

Первыми на борт яхты поднялись сотрудники санитарно-карантинного отдела Одесского порта, которым капитан предъявил медико-санитарную декларацию. После этого врач-эпидемиолог провела температурный скрининг членов экипажа, а яхтсмены заполнили опросные листы. 15 марта экипаж должен сдать ПЦР-тесты. Разрешение на выход на берег яхтсмены получат после их результатов.

По имеющейся информации, суперъяхта, которой исполнилось 105 лет, зашла в Украину для очередной реновации. Вероятно, из Одессы яхта отправится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота, сообщили в администрации порта.