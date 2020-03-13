Пандемия: авиакомпании приостанавливают рейсы из Одессы в ряд городов Европы и Азии 63 Новости

Угроза коронаровирусной инфекции заставила многие авиакомпании пересмотреть на некоторое время свои маршруты.

Ранее СМИ писали о приостановке полетов МАУ в Тель-Авив с 12 марта по 8 апреля и в Стамбул с 14 марта. Сегодня турецкая авиакомпания Onur Air также заявила о приостановке полетов из Одессы в Стамбул с этой даты.

Также на некоторое время «закроются» для одесситов польские Гданьск и Катовице и столицы Чехии и Словакии — Прага и Братислава.

Чешский нацперевозчик — авикомпания Chech Airlines — с 18 по 26 марта остановит рейсы в Прагу, а лоукост WizzAir прекратит полеты в Гданьск с 13 по 23 марта, в Катовице с 14 по 24 марта и в Братиславу с 15 по 25 марта.

Стоит напомнить, что на период возобновления активной фазы строительства новой одесской взлетки WizzAir принял решение не летать в Одессу по всем заявленным направлениям. Фактически с сегодняшнего дня мы не увидим эту авиакомпанию вплоть до 8 июня.

Но все это еще цветочки. Вчера стало известно, что один из основных игроков европейских авиаперевозок — немецкая авиакомпания Lufthansa — с начала пандемии отменила более 23 тысяч авиарейсов.

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