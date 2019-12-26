Памятник архитектуры на Пушкинской сдадут в аренду известному скульптору: он создаст в нем "Пространство вдохновения"

Компания «Простір натхнення», руководителем которой является известный художник и скульптор Михаил Рева, выиграла объявленный облсоветом конкурс по выбору арендатора здания «Общества взаимного кредита» на Пушкинской, 10.

Об этом сообщил сам Рева.

«У каждого человека есть мечта, — говорит он. - Для меня – это создание в Одессе международной культурной институции с качественным контентом, образовательными и выставочными проектами, а также с насыщенной публичной программой для разных аудиторий. Я мечтаю, чтобы в моем родном городе появилась площадка мирового уровня, влияющая на культурную программу города и страны. В 2015 году у нас с Александром Ройтбурдом Яной Бариновой, Борисом Херсонский , Алексеем Ботвиновым, Арнольдом Кременчуцким и Игорем Царенко уже была попытка создания проекта, который предполагал запуск целого культурного квартала города, включая в себя легендарное здание, построенное в 1903 году Александром Бернардацци.

Мы провели ряд презентаций и круглых столов для государственных структур и потенциальных доноров проекта. Был проделан колоссальный объем работы. К сожалению, в силу различных обстоятельств этот замысел не реализовался. Но мы не оставляли надежду и шли к цели эти пять лет. Сейчас, в конце 2019 года, снова появилась возможность попробовать создать в городе культурное пространство нового формата и вдохнуть жизнь в этот памятник архитектуры, когда-то созданный архитектором Бернардацци».

Художник добавил, что в случае изменения целевого назначения здания с «культурный центр/музей» на любое другое коммерческое заведение он не будет в этом участвовать и продолжать вести проект.

Напомним, кроме «Простіра натхнення», в конкурсе участвовали компании «Хай-Рейз констрашнз холдинг» (строит высотку в Аркадии), «Жилстройсервис-1» и «Аркада-Юг», «Інвест-лидер» (аффилирована с холдингом Руслана Тарпана).

Общая площадь памятника — 3183,7 кв. м, рыночная стоимость — 29 млн 691 тыс. 222 грн. Стартовая арендная плата — 49 тысяч 188 грн 46 коп.

Согласно утвержденным условиям, арендатор должен будет разместить в бывшем банке музей и обеспечивать сохранность памятника архитектуры.

Здание Одесского общества взаимного кредита было построено в 1901-1903 году по проекту Александра Бернардацци. В 1928 году его перестроили для нужд Госбанка СССР. Здание сильно пострадало в годы Второй мировой, было восстановлено в 1948 году.

В нем размещался горком ЛКСМУ, а с 1982 года — Дом политического просвещения обкома Компартии.

С 1991 года здание арендовал банк «Порто-Франко», обанкротившийся в 2014-м.