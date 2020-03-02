Отсутствие паспортов моряка как индикатор эффективности власти 51 Идеи, Новости

Сегодня паспорт моряка можно оформить примерно за 1000 долларов и только зная нужных людей. Стоит отметить, что «Морречсервисом» закуплено 10000 бланков, но даже новые «капитаны портов» отказались идти на явное преступление и оформлять паспорта на чужих бланках.

Сразу после новогодних праздников из Морской администрации начала просачиваться тревожная информация, о том, что заканчиваются бланки удостоверений личности моряков (УЛМ, в простонародье – паспорт моряка).

В середине января цены на УЛМ на черном рынке (через «Морречсервис») возросли вдвое, чуть позже – втрое, в итоге к середине февраля цена доходила до 600 долларов (естественно, неофициально).

Сегодня паспорт моряка можно оформить примерно за 1000 долларов и только зная нужных людей. Стоит отметить, что «Морречсервисом» закуплено 10000 бланков, но даже новые «капитаны портов» отказались идти на явное преступление и оформлять паспорта на чужих бланках.

Напомню, середине 2019 года все законные капитаны портов были уволены, а имущество дипломно-паспортных отделов, включая и несколько тысяч бланков УЛМ, были переданы из АМПУ в Морад. И нелегитимные капитаны портов вовсю начали печатать такие же нелегитимные паспорта моряков. А позже и вовсе стали подписывать подготовленные «Морречсервисом» документы. Но бланки все же числились за Морадом. И вот бланки закончились (кроме стратегического запаса по 1000 долл./шт.).

Для полноты картины надо отметить, что стоимость административной услуги по оформлению паспорта моряка установлена Законом Украины «О едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» (далее – Закон о демографическом реестре). Согласно ст. 20 этого Закона паспорт моряка должен стоить от 420,4 грн. до 840,8 грн., в зависимости от сроков его изготовления – 20 либо семь рабочих дней, соответственно. Стоит ли говорить, что в соответствии с законом стоимость административной услуги является одинаковой у всех уполномоченных субъектов? Взыскание дополнительных платежей за административную услугу запрещается.

Кто же за это ответит? Вопрос риторический. Но виновных установить очень просто.

В соответствии с Приказом Минтранса № 322 от 27.09.1993 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка»:

«Посвідчення особи моряка видаються капітанами морських портів України за заявою-анкетою моряка (заявника) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Заява-анкета на оформлення посвідчення особи моряка подається моряком (заявником) особисто у робочі дні протягом робочого дня».

Обращаем внимание на фразу «подається моряком (заявником) особисто», которая в принципе отсекает любых посредников, включая «Морречсервис».

Также в Приказе № 322 содержится порядок обращения с бланками:

«Капітани морських портів України, які мають право видавати посвідчення особи моряка, подають до Міністерства інфраструктури України річний звіт про надходження, видачу та залишок бланків посвідчень особи моряка (додаток 6) станом на 01 січня кожного року та заявку на замовлення (потребу) бланків посвідчень особи моряка».

Таким образом, капитаны портов, по идее, должны заказывать и получать бланки у Министерства инфраструктуры.

Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 18 ЗУ «Об административных услугах»:

«Органи виконавчої влади, інші державні органи здійснюють закупівлю бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг (крім власних бланків цих органів) у державних підприємств, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності. Закупівля товарів, робіт і послуг для надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

То есть бланки УЛМ должна закупать Морская администрация, которая предоставляет административную услугу, а не Министерство инфраструктуры. Попросту говоря, приказ Министерства не приведен в соответствие с законом Украины.

Таким образом, Морская администрация, в лице постоянно сменяющихся и.о., не позаботилась о своевременной закупке бланков, что привело к остановке выдачи паспортов моряков.

А в соответствии с ч. 4 ст. 21 ЗУ «О Кабинете Министров Украины»:

«Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи».

По отношению к Морской администрации «соответствующим министром» является Министр инфраструктуры.

Также, очень показательным моментом является то, что в 2013 году был принят вышеупомянутый Закон о демографическом реестре, а 26 июня 2015, Постановлением Кабинета Министров Украины был утверждён Порядок оформления, выдачи, обмена, изъятия, возврата государству и уничтожения удостоверения личности моряка. Данными нормативными актами кардинально изменены требования к различным документам и порядку их оформления и выдачи, включая и УЛМ (который должен теперь быть с бесконтактным электронным носителем). Однако, в самом Постановлении КМУ указано, что «до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків». До сих пор (более пяти лет) моряки получают паспорта моряков старого образца по старым правилам.

Напомню, что согласно ч. 4 ст. Конвенции (пересмотренной) об удостоверениях личности моряков № 185, «Каждое государство-член обеспечивает, чтобы удостоверения личности моряков выдавались без необоснованных задержек».

Процедура госзакупок достаточно длительный процесс, который иногда занимает до полугода. Поэтому позор с отсутствием бланков может продолжаться еще долго.

Персональную ответственность за произошедшее несут и.о. главы Морада (которого давно поменяли) и Министр инфраструктуры.

Уничтожение имиджа нашей страны как морской державы продолжается.

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