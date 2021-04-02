Открытие Водопроводной перенесли на 10 апреля 15 Новости

Ремонт на участке Водопроводной улицы, прилегающем к Новощепному Ряду, попытаются завершить к 10 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Вообще по плану завершить ремонт дороги и открыть улицу для автомобилей планировали до 1 апреля. Но в сроки не уложились — якобы из-за неблагоприятных подгодных условий. К 10 апреля планируют успеть: в настоящее время работы здесь уже вступили в финальную стадию.

Напомним, участок Водопроводной у Новощепного Ряда закрыли для движения авто 30 января.