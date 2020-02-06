От подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко отказался защитник 52 Криминал, Новости

6 февраля состоялось первое заседание в закрытом режиме по рассмотрению дела о жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Как сообщил на своей странице в Facebook глава Ивановской ОТГ Виктор Лобач, заседание перенесли на 24 февраля.

«От подозреваемого отказался защитник, а новому нужное время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется? Желаю моральных сил и терпения родителям и всем родным Даши», — написал Лобач.

Напомним, 11-летнюю Дашу Лукьяненко жестоко убили прошлым летом. Пока шло следствие, 22-летний подозреваемый Николай Тарасов находился в Раздельнянском ИВС. 11 декабря прошлого года суд принял решение перевести его в Одесский СИЗО. На одном из заседаний Тарасов заявил, что не признает свою вину, но уже на следующем он ничего не говорил.

9 января коллегия судей приняла решение не переводить подозреваемого Тарасова в одиночную камеру следственного изолятора. 27 января суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.

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