Осужденного на 7 лет одесского активиста отпустили под домашний арест 17 Новости

Одесский апелляционный суд отпустил уличного активиста-убийцу Сергея Стерненко под домашний арест.

Как сообщает «Таймер», в таком режиме он будет ожидать рассмотрения его дела в апелляции.

Адвокаты просили заменить меру пресечения радикалу по делу о похищении и пытках человека с ареста на домашний арест с пребыванием в Киеве до апелляции по решению суда по этому же делу.

Сторонников Стерненко под зданием суда практически не было.

В суде радикал заявил, что Сергей Щербич, которого он похищал и пытал, состоял в партии «Родина», потому является сепаратистом.

Аналогичное решение принято в отношении соратника Стерненко, ранее неоднократно судимого Руслана Демчука.

Напомним, что 23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил уроженца Одесской области Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, а также к конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Он находился в Одесском СИЗО.