Осужденного на 7 лет одесского активиста отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд отпустил уличного активиста-убийцу Сергея Стерненко под домашний арест.
Как сообщает «Таймер», в таком режиме он будет ожидать рассмотрения его дела в апелляции.
Адвокаты просили заменить меру пресечения радикалу по делу о похищении и пытках человека с ареста на домашний арест с пребыванием в Киеве до апелляции по решению суда по этому же делу.
Сторонников Стерненко под зданием суда практически не было.
В суде радикал заявил, что Сергей Щербич, которого он похищал и пытал, состоял в партии «Родина», потому является сепаратистом.
Аналогичное решение принято в отношении соратника Стерненко, ранее неоднократно судимого Руслана Демчука.
Напомним, что 23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил уроженца Одесской области Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, а также к конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Он находился в Одесском СИЗО.