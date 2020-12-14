Остатки старинной церкви конца XIX века на Молдаванке снесут ради высоток

По градостроительным документам, выданным в 2017 году департаментом архитектуры, новострой должен был стать офисным центром в 9 этажей, однако застройщик передумал и теперь на этом месте планирует возвести двухсекционную 24-этажную высотку — ЖК «M.Park» со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом.

Средняя цена за квадратный метр — около 700 долларов, сдать дом планируют к концу 2024 года.

На этом месте сейчас находятся остатки Михайловской церкви, построенной в 1881 году архитектором Владимиром Апшиковым. В настоящее время дом является заброшенным, сохранились лишь внешние стены и часть декоративного оформления.