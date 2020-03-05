Опять мало: в горсовете снова жалуются на нехватку полномочий 19 Новости

В преддверии выборов мэр Одессы выбрал тактику, когда во всем плохом в нашем городе стоит винить центральную власть, которая на места не передает полномочия. На этот раз Труханову понадобилось больше полномочий по охране объектов культурного наследия.

На аппаратном совещании Одесского горсовета из уст мэра города хлынула критика в адрес центральной власти и избранных народных депутатов. Труханову не понравилось, что у города якобы отсутствуют полномочия в сфере охраны объектов культурного наследия. Критика Геннадия Леонидовича также была направлена в сторону областных чиновников из департамента охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА. По словам главного охранника памятников архитектуры Павла Остапенко и Геннадия Труханова, городские власти просто не могут добиться от ОГА информации относительно количества охранных договоров. Ничего не знают в горсовете и о том, какие меры областной департамент совершает для сохранения памятников.

По словам начальника управления охраны памятников культурного наследия ОГС Павла Остапенко, чиновники уже много раз обращались в профильное министерство относительно расширения полномочий для местного самоуправления. Остапенко решил снова написать письмо в киевские кабинеты, но на этот раз уже непосредственно в Верховную Раду Украины с целью внесения изменений в законодательную базу.

В этом ключе мэр Одессы Геннадий Труханов конечно же не мог задеть народных избранников от партии «Слуга народа». Мэр дал им подсказку и предложил взяться за законодательное решение проблемы отсутствия действенных полномочий по охране памятников архитектуры. По словам Труханова, нардепы только ходят и ломают, но реальных дел от них не добиться. Городской голова прямо назвал работу депутатов слуги народа бесполезной, пока нет принятого закона.

Но является ли правдой слова Геннадий Труханова об отсутствии полномочий? Еще в ноябре 2017 года исполком Одесского городского совета принял решение, которым возложил на строительного вице-мэра функцию наложения финансовых санкций за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Таким образом, в городских чиновников есть все полномочия о наложении штрафных санкций в отношении собственников зданий-памятников архитектуры. Суть процесса очень проста: чиновники управления культурного наследия ОГС выходят на объект (здание-памятник архитектуры), осматривают его состояние, составляют предписание, в котором указывают все выявленные нарушения. Дальше городским чиновникам нужно всего лишь запросить охранный договор у своих коллег из ОГА.

С того момента прошло уже больше двух лет и возникает логический вопрос: кого и на сколько тысяч гривен оштрафовал строительный вице-мэр за несоблюдение законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Но как Одесская мэрия воспользовалась своим полномочием штрафовать нерадивых собственников частички истории? За все это время строительный вице-мэр Петр Рябоконь ни разу не отчитывался о наложенных штрафах. Ранее интернет-издание «Монитор» сообщало лишь о том, что еще в марте 2018 года за нарушение законодательства Украины в сфере охраны культурного наследия Петр Рябоконь оштрафовал собственников дома Вассаля на ул. Гоголя, 23. Вместе с этим, стоит отметить, что собственник через суды оспорил наложенный штраф, а здание на сегодняшний день стоит затянуто баннером.

Областные чиновники из департамента культурного наследия также сообщали, что все кондиционеры на фасадах установлены без разрешения, но ни один владелец памятника архитектуры за это не был оштрафован. Также начальник управления Павел Остапенко заявил, что в профильном законе в сфере охраны культурного наследия не имеется прямых запретов на размещение кондиционеров на зданиях-памятниках. Перечень нарушений законодательства об охране культурного наследия, за которые предусмотрена ответственность согласно статье 92 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), не включает нарушения, связанные с размещением кондиционеров в исторической части города. В то же время господин Остапенко пишет о том, что размещение кондиционеров на зданиях-памятниках, если оно нарушает условия охранного договора, можно квалифицировать как «нарушение режима использования памятника культурного наследия». Павел Остапенко противоречит сам себе. Ведь в статье 92 КУоАП «О нарушениях требований законодательства об охране культурного наследия» говорится о нарушении режима использования памятника культурного наследия, а в абзаце четвертом статьи 92 написано следующее: «проведение ремонтных, реставрационных, реабилитационных работ на памятнике культурного наследия, изменение назначения памятника культурного наследия, его частей и элементов, осуществление надписей и меток на нем без письменного разрешения органа охраны является нарушением требований законодательства». По сути, к четвёртому абзацу статьи тоже можно отнести и размещение кондиционеров, ведь установка кондиционера предполагает собой ремонтные работы и изменение назначения фасада.

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