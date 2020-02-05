«Оппозиционеры» в Одесском облсовете попросят у мэрии установить памятник жертвам 2 мая на Куликовом поле 41 Люди, Новости

Депутатская группа «Оппозиционной платформы – За жизнь» подготовила обращение к Одесскому городскому голове Геннадию Труханову с требованием установить на Куликовом поле города мемориал в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 в Одессе.

Соответствующий проект решения планируется предложить одобрить депутатам областного совета на ближайшей сессии.

В пояснительной записке к документу авторы проекта решения напомнили, что 17 января на заседании историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета отклонила инициативу Федерации профсоюзов Одесской области об установлении на Куликовом поле монумента креста в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года.

При этом они отметили, что остается до сих пор невыполненным действующее решение Одесского городского совета «Об увековечении памяти жертв трагедии 2 мая 2014 в городе Одессе», которым городскому голове поручалось создать рабочую группу по разработке предложений по увековечения памяти жертв.

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