Оползень убил двух человек в Одесской области 21 Новости

Два человека погибли в результате оползня, случившегося рано утром 31 марта в селе Алтестово Беляевского района на берегу Хаджибейского лимана.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области, о случившемся спасателям сообщили в 5:06 утра.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что в результате оползня двух людей засыпало грунтом. Сотрудники ГСЧС расчистили почву и достали двух мужчин без признаков жизни. Анкетные данные погибших устанавливаются. От ГСЧС привлекались три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.