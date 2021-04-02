ОПГ из Одессы будут судить за организацию канала незаконной миграции 13 Новости

Правоохранители Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении преступной организованной группы, которая занималась незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Злоумышленники в возрасте 27, 34 и 41 годов были уличены в ноябре прошлого года в Черноморском рыбном порту, когда в грузовом автомобиле перевозили тринадцать граждан Турции, Сирии и Ираке без документов.

Во время следственных мероприятий было установлено, что члены преступной группы наладили канал переправки граждан этих стран через госграницу Украины в страны Европейского Союза с июля прошлого года.

За несколько месяцев преступной деятельности незаконно, скрывая в транспортных средствах, они переправили 21-го нелегального мигранта, за что от каждого получили вознаграждение от 8 до 10 тысяч долларов США.

В их местах проживания и машинах провели санкционированные обыски с изъятием вещественных доказательств. По результатам предварительного расследования фигурантам объявили подозрение по ст.28 и ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины, материалы дела направили в суд.