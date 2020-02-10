Оксана Гончарук: «ТГО реструктуризирует свой долг перед «Нафтогазом»» 68 Новости

На прошлой сессии Одесского городского совета, 6 февраля, были утверждены важные для города бюджетные вопросы, среди которых решение о реструктуризации долга КП «Теплоснабжение города Одессы» и получении средств из госбюджета по Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины.

Об этом в интервью «Деловой Одессе» рассказала глава бюджетной комиссии Одесского горсовета Оксана Гончарук.

По словам Гончарук, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» планирует реструктуризировать свой долг в 11 гривен млн перед компанией «Нафтогаз».

«Реструктуризация предполагает погашение суммы долга в течение 5 лет, то есть предприятие ТГО будет платить чуть более двух миллионов гривен в год. Это позволит компании сэкономить большую сумму и списать начисленные штрафы и пени», — рассказала глава бюджетной комиссии.

Сумма штрафов по реестру реструктуризации, которую можно списать с баланса предприятия, составляет 116 миллионов гривен.

«Это выгодно, поскольку общая сумма штрафных санкций и пени уже значительно превышает сумму долга. Ведь проблема состоит в том, что сам долг небольшой, но поскольку он тянется с 2012 года, там начисляются большие штрафные санкции и пени – а это более 100 миллионов. И если с кредиторами урегулировать долги, в дальнейшем это позволит уменьшить дотацию КП Теплоснабжение с городского бюджета. Сейчас — после решения сессии о пересчете тарифов за декабрь — тариф на отопление снизится примерно на 8%», — рассказала Оксана Гончарук. Справка ДО

Директор КП “Теплоснабжение” Анна Позднякова объяснила минимальную скидку для одесситов тем, что цена газа, которая была заложена в тарифе, и так достаточно низкая. Одесский горсовет на протяжении трех лет искусственно сдерживал рост цен для населения, в то время как другие города Украины планомерно с ростом цены на газ проводили перерасчет в сторону увеличения. У нашего предприятия есть люфт лишь на 1%.

Сумма убытков в связи с перерасчетом составит 4,4 млн гривен. Дотаций ведомство просить не будет. Позднякова отметила, что это та сумма, с которой они сегодня могут справиться самостоятельно. Ранее в «ТГО» говорили, что если предприятие будет делать перерасчет согласно постановлению Кабмина, то убытки составят почти 27 миллионов гривен. Одесса получит средства из госбюджета на капремонт пяти объектов социальной инфраструктуры по Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины. Вопрос о передаче денег в городской бюджет обсудили на сессии.

«Это грантовая программа, которая реализуется Европейским инвестиционным банком в сотрудничестве с правительством Украины, — пояснила Оксана Гончарук. — По этой программе на безвозмездной основе выделяются средства на восстановление ключевых объектов инфраструктуры территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также обеспечение надлежащих условий проживания для переселенцев и принимающих громад. Поскольку в нашем городе проживает много переселенцев с Востока Украины, Одесса в 2018 году направила заявку по 15-ти объектам для отбора на участие в программе. Поданы были те проекты, по которым на момент подачи заявок была разработана проектная документация, получено заключение экспертизы и утверждены сметы. В результате мы выиграли грант на общую сумму 120 миллионов гривен. В перечень проектов по Одессе, капитальный ремонт которых будет финансироваться за счет субвенции из госбюджета по двум пулам Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, вошли четыре школы и городская больница». Справка ДО

В перечень проектов по Одессе, которые будут финансироваться за счет средств Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, вошли:

— «Капитальный ремонт ОСОШ № 41, расположенной по адресу: пл. Мичурина, 9»;

— «Капитальный ремонт здания ОСОШ № 31, расположенной по адресу: ул. Гастелло, 90-А. Корректировка»;

— «Капитальный ремонт зданий и сооружений КУ «Городская клиническая больница № 8» по адресу: Фонтанская дорога, 110»;

— «Капитальный ремонт помещений ОСОШ № 39 I-III ступеней, расположенной по адресу: ул. Успенская, 20»;

— «Капитальный ремонт Одесской специализированной общеобразовательной школы № 49, расположенной по адресу: ул. Давида Ойстраха, 12».

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