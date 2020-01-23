Охрана дома Руссова обойдется бюджету Одессы в 315 тысяч гривен 31 Места, Новости

Управление капитального строительства (УКС) Одесского горсовета, несмотря на открытое уголовное производство по дому Руссова, ищет охранную компанию, чтобы охранять отреставрированный памятник архитектуры по адресу ул. Садовая, 21.

Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Всего 315 тысяч получит охранная компания, которая согласится охранять скандально известное здание с февраля по декабрь 2020 года.

Аукцион, во время которого определят фирму-победителя, состоится 7 февраля 2020 года.

Отметим, что в 2017 году охраняемый дом Руссова по факту совсем не охранялся. На территорию здания можно было беспрепятственно проникнуть, несмотря на заявленное городскими властями выставление там муниципальной охраны.

Напомним, что на финальной стадии реставрации дома Руссова против чиновников УКСа и подрядчиков открыли уголовное производство – они оплачивали счета раньше, чем выполнялись работы, а также согласовали без конкурса дополнительные работы.

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