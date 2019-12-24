ОГА предлагает выделить в составе области 84 ОТГ 39 Новости

Одесская облгосадминистрация завершила разработку обновленного проекта перспективного плана формирования территорий громад области.

Проект охватывает 100% территории области и предусматривает в её составе создание 84 тергромад.

Как сообщает пресс-служба ОГА, документ уже направили в Кабинет Министров для дальнейшего согласования и утверждения. В настоящее время план формирования ОТГ он покрывает только треть территории Одесской области.

Добавим, что, судя по карте, громаду г. Одессы предлагается оставить в нынешних границах города.

Источник