ОГА определила 5 стратегических приоритетов развития Одесской области 31 Идеи, Новости

Одесская областная государственная администрация (ОГА) разработала программу «Стратегии развития Одесской области на 2021-2027 годы».

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета Одесского облсовета.

Программа обозначила 5 стратегических приоритетов развития области:

1. «Новый социально-гуманитарный расцвет» – все направления социальной сферы;

2. «Экотрансформация» – вопросы экологии, энергетики и ЖКХ;

3. «Глобализация туристического и культурного окружения, и инфраструктурное развитие» – туризм, культура и дороги;

4. «Эффективное экономическое пространство» – развитие промышленного производства, цифровизации;

5. «Экспортоориентированная пищевая индустрия» – организация гастрономического туризма и производства оригинальных местных продуктов питания.

«Сейчас есть 68 проектов, на общую сумму в 19 миллиардов гривен из различных источников. Депутаты могут что-то добавить. Если юридически правильно выражаться, то это будет в виде депутатской правки», – отметил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмиртий Радулов.

Он добавил, что пока глобальных изменений от депутатов Одесского облсовета не поступало, и большинство их правок касаются внесения в программу дорог, детских садов и школ, но в дальнейшем количество проектов будет увеличиваться.

Полный текст проекта представлен на сайте Одесской ОГА.

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