Официально: мэр назначил нового строительного вице-мэра, который работал при Гурвице и Костусеве

Ранее мы уже писали, что Подгайный работал в управлении дорожного хозяйства во времена Эдуарда Гурвица и был непродолжительное время вице-мэром при Алексее Костусеве.

Сергей Подгайный родился в 1977 году в городе Каневе. Закончил Одесскую государственную академию строительства и архитектуры в 1999-м.

В 2005 – 2009 и 2011 – 2012 занимал должность начальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета. С 2009 – председатель Приморской райадминистрации. С февраля по июнь 2012 – заместитель мэра Алексея Костусева

В 2014 – 2015 работал председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины.