Официально: мэр назначил нового строительного вице-мэра, который работал при Гурвице и Костусеве

26.02.2020 10:52
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Люди, Новости

Сергей Подгайный официально стал вице-мэром: его назначили исполняющим обязанности заместителя с 24 февраля 2020 года. Об этом идет речь в распоряжении мэра.

Подгайного еще вчера представили в мэрии, правда не на официальном аппаратном совещании. Впрочем, эти данные не были подтверждены.

Ранее мы уже писали, что Подгайный работал в управлении дорожного хозяйства во времена Эдуарда Гурвица и был непродолжительное время вице-мэром при Алексее Костусеве.

Сергей Подгайный родился в 1977 году в городе Каневе. Закончил Одесскую государственную академию строительства и архитектуры в 1999-м.

В 2005 – 2009 и 2011 – 2012 занимал должность начальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета. С 2009 – председатель Приморской райадминистрации. С февраля по июнь 2012 – заместитель мэра Алексея Костусева

В 2014 – 2015 работал председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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