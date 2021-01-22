Один житель Одесской области погиб, двое пострадали за сутки на пожарах 99 Новости

Спасатели ГСЧС Украины в Одесской области накануне поздно вечером ликвидировали три возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 21 января в 21:57 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Васильевка Захаровского района. Там горело перекрытие дома. В 22:49 пожар был локализован и в 23:15 ликвидирован на площади 12 кв.м. В результате происшествия получила ожоги верхних конечностей и лица хозяйка дома 1965 г.р., которая госпитализирована в медицинское учреждение.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети. От ГСЧС привлекались 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

В 22:04 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Озерное Измаильского района, где горел диван. В 22:11 пожар был локализован и ликвидирован на площади 1 кв.м. Получила ожоги и отравилась продуктами горения хозяйка дома 1954 г.р., которую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

А в 23:27 поступило сообщение о возгорании надворной постройки в с. Кубанка Лиманского района. В 00:00 пожар был локализован и в 00:14 ликвидирован на площади 25 кв.м. При проведении разбора и пролива конструкций обнаружено тело погибшего мужчины 1964 г.р. Причина смерти, пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.