Одесским таможенникам ищут нового начальника 37 Места, Новости

Государственная таможенная служба (ГТС) Украины объявила конкурс по поиску начальника одесского филиала ведомства.

Об этом заявил начальник ГТС Максим Нефёдов.

От кандидата требуется владение украинским языком, высшее образование, опыт работы чиновником на должностях не ниже категорий «Б» или «В», либо на руководящих должностях на предприятиях.

Должностной оклад начальника Одесской таможни составит 10 990 гривен. Правда, это только «голая» ставка: с учётом всех надбавок и прочего, зарплата будет составлять порядка 25 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в настоящее время обязанности начальника Одесской таможни выполняет Игорь Резник, у которого недавно случилась неприятность: ему сожгли машину. Интересно, что в декаларации Резника данное средство указано не было.

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