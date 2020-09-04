Одесским медикам, заболевшим коронавирусом, выделили 500 тысяч гривен. Ситуация в области ухудшилась 71 Новости

4 сентября Департамент финансов Одесского городского совета выделил 500 тысяч гривен медикам, которые заболели коронавирусом.

Одноразовую финансовую помощь получат медики, которые переболели коронавирусом и лечились в стационаре – 40 врачей получат 10 000 гривен. Семье умершего медика, который работал в городской клинической больнице №10, выплатят 100 000 гривен.

Ситуация в Одесской области снова ухудшилась. Беляевка, Измаильский и Болградский районы попали в «красную зону» по количеству выявленных случаев заболевших Covid-19. Принято решение, что с 7 сентября там закрывают школы, детские сады и торговые центры. Ограничения будут действовать в течение двух недель, затем их пересмотрят.