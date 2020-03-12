Одесский судья попал под следствие из-за дела о мошенничестве «черных» регистраторов 67 Люди, Новости

В ГБР заинтересовались действиями судьи Приморского райсуда Одессы Дмитрия Осиика — его считают причастным к вынесению неправосудного решения по делу о мошенничестве в крупных размерах. Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 1 ст. 375 УК.

Дмитрий Осиик рассматривал в суде уголовное дело по ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 3 и 4 ст. 358 УК по факту махинаций при продаже одесских ООО «Инвест-курорт-1» и ООО «Инвест-курорт-2». В июне 2016 года один из соучредителей этих фирм, Вероника Плахотнюк, продала свои корпоративные права семейной паре.

Однако, получив деньги, Плахотнюк и ее сообщник начали обращаться в суды с исками о признании договоров купли-продажи недействительными, поскольку 16 марта 2015 года якобы она и подельник заключили договор займа, а обеспечивают его ее доли в фирмах. Впрочем, благодаря пограничникам удалось выяснить, что с 15 по 25 марта 2015 года сообщник Плахотнюк был в Австрии и никаких договоров они заключать не могли.

Речь идет о махинациях с государственным реестром прав на недвижимое имущество, а именно корпуса общежития НУ «Одесская юридическая академия»/пансионата «Мирный» на ул. Фонтанская дорога, 71. Об этом есть информация в другом деле полиции, открытом в апреле прошлого года по признакам мошенничества. Согласно свидетельства о праве собственности на здание, выданного исполнительным комитетом Одесского горсовета от 2002 предоставлено право собственности ЗАО «Укрпрофздравница» на здание спального корпуса (лит. З), расположенной по адресу м. Одеса, Фонтанская дорога, 71-А.

Согласно решению Хозяйственного суда Одесской области от 2008 года корпусу присвоен почтовый адрес ул. Каманина, 2/2. В 2010 году Хозсуд области признал право собственности на объект за академией и ООО «Инвест-курорт-1» в равных долях (по 9,33 тыс. кв м каждому).

Однако в декабре 2018 года право собственности на здание оформили в КП «Региональное бюро государственной регистрации» на ООО «Фирма Троянда», хотя речь шла об объекте с площадью в 11,6 тыс. кв. м по адресу Фонтанская дорога, 71. Сведения внесли на основании поддельного акта приема-передачи недвижимого имущества ЗАО «Укрпрофздравница» от 2001 года. В документе указывалось, что частнику продали спальный корпус и клуб-столовую. К этому же приложили и поддельное решение горсовета. Еще одним нюансом стал фиктивный адрес объекта.

Далее аферисты для легализации схемы передали объект ООО «Современный Мир Текстиля», а сразу после имущество оформили на иностранную компанию Taggart Limited.

Как мы писали выше, по данному факту начали уголовное производство в связи с подделкой документов и мошенничеством. Расследование велось, мягко говоря, неторопливо. В конце октября судья Приморского райсуда Одессы Дмитрий Осиик по просьбе адвоката Плахотнюк Максима Капелиста обязал правоохранителей закрыть его в связи с истечением сроков давности досудебного расследования.

Дело закрыли, но после этого под следствием оказался уже сам Осиик — в ГБР считают, что он вынес постановление с нарушением правил подсудности, поскольку уголовным производством занимались в следственном управлении полиции Киевского района Одессы, а слушалось дело почему-то в Приморском районе.

Источник