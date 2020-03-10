Одесский суд взыскал с компании «Дорлидер» рекордный штраф 25 Новости

Компании одесского бизнесмена Араика Амирханяна придется заплатить 36 млн гривен за нарушение антимонопольного законодательства.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Одесской области принял еще 26 февраля 2020 года. Таким образом, суд удовлетворил иск Антимонопольного комитета к компании одесского бизнесмена Араика Амирханяна «Дорлидер». Теперь же со счетов предприятия в доход общего фонда государственного бюджета должна быть взыскана рекордная сумма в размере 36 млн гривен.

Причиной таких штрафных санкций стало нарушение антимонопольного законодательства компаниями «Дорлидер» и «Дорсервис». Чиновники установили, что две компании совершали антиконкурентные согласованные действия при ряде закупок, что повлекло за собой искажение результатов торгов.

Попросту говоря, обе компании участвовали в одних и тех же торгах, но без какой-либо конкуренции. Фактически, одна компания поддавалась ООО «Дорлидер» для ее победы.

Так, на закупке работ по текущему ремонту дорог в городе Одессе площадью 8 850 м2, которая состоялось еще в марте 2015 года, две компании нарушили требования ЗУ «О защите экономической конкуренции». Здесь ООО «Дорлидер» предложила выполнить работы за 5,3 млн гривен, а ее якобы конкурент ООО «Дорсервис» — за 5,31 млн гривен, что и позволило определить победителем первую компанию. На компанию «Дорлидер» был наложен штраф в размере 677 056 гривен.

Аналогичное нарушение ООО «СК «Дорлидер»» и ООО «СК «Дорсервис»» совершили при закупке работ по среднему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы (на участке км. 302+964 — км.323+911) в Хотинском районе Черновицкой области. Сама закупка также проводилась в 2015 году. В данном случае «Дорлидер» предложил выполнить работы за 100,3 млн гривен, а ее фиктивный конкурент в лице компании «Дорсервис» за 101,5 млн гривен. В результате проверки Антимонопольным комитетом компания «Дорлидер» была оштрафована на 12 946 849 гривен.

На 4 453 143 гривен компания Араика Амирханяна была оштрафована при закупке текущего ремонта автомобильной дороги государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка, которая была проведена в апреле 2015 года. В последнем случае победителем также была выбрана компания «Дорлидер» с ценовым предложением в 33,28 млн гривен. Конкуренцию же составила компания «Дорсервис» с ценой в 34,9 млн гривен.

Стоит отметить, что предприятие «Дорлидер» попыталось обжаловать в судах решение антимонопольщиков о наложении штрафов. Впрочем, ни одна судебная инстанция не стала на сторону компании одесского бизнесмена. Точку в деле постановил Верховный суд в октябре 2019 года. Фемида подтвердила законность наложения Антимонопольным комитетом штрафа в размере 18 077 048 гривен. Кроме этого, из-за неуплаты штрафа была насчитана пеня в таком же размере.

На сегодняшний день компания «Дорлидер» принадлежит Тельному Вячеславу Александровичу, а до 17 февраля ею владел Амирханян Хачик Рушанович. Владельцем ООО «Дорсервис» является Галицкий Аркадий Йосипович, а до февраля 2018 года ею владел Амирханян Эдик Грачикович.

Напомним, что в апреле 2019 года, находящийся на тот момент в розыске фактический владелец компания Араик Амирханян, при силовой поддержке «титушек» напал на офис Службы автомобильных дорог Одесской области, где его и задержала полиция. В июне 2019 года Амирханян попал в поле зрение СБУ. Правоохранители установили, что Одесский бизнесмен перечислил 4 млн рублей на счета оккупационной администрации Крыма, что подпадает под финансирование свержения конституционного строя. Бизнесмену также инкриминировали завладение имуществом в особо крупных размерах.

Начиная с 2016 года компания «Дорлидер» подписала 210 договоров на общую сумму более 2,2 млрд гривен, а ее фиктивный конкурент ООО «Дорсервис» практически на 55 млн гривен.

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