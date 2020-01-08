Одесский суд наложил арест на вагонку и замок от решетки из сгоревшего колледжа на Троицкой 96 Новости

Суд наложил арест на имущество, изъятое 17 декабря во время дополнительного осмотра места пожара на Троицкой, 25.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Следователь попросили наложить арест на навесной замок, обнаруженный на решетке окна кабинета на первом этаже здания. Также арестовали образцы вагонки из коридора (70 штук белого и 70 — коричневого) и лестничных маршей (35 штук), в том числе с пожарной лестничной клетки (71 штука). Еще 5 образцов — отделка лестничных маршей из ламинированного ДСП.

Все эти предметы выступают в качестве вещественных доказательств в рамках уголовного производства по статьям ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой произошел пожар. Последних погибших нашли 12 декабря. В результате пожара погибло 16 человек, из них 14 найдены в здании, двое умерли в больнице. Еще 32 получили человека телесные повреждения разной степени тяжести.

В полиции рассказали, что система пожарной безопасности в здании была устаревшая. Отсутствовала автоматическая система оповещения, датчики дыма и температуры. Вместо них была устаревшая кнопочная система. Подозрение пока предъявили только директору колледжа по ст. 367 УК Украины — служебная халатность. Сейчас она находится под домашним арестом.

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