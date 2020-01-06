Одесский СИЗО отдаст почти три миллиона фирме, которая фигурирует в трех уголовных производствах 75 Места, Новости

Руководство Одесского следственного изолятора заказало за почти три миллиона гривень ремонт помещений в фирмы, которая фигурирует в трех уголовных производствах. Стоимость некоторых товаров может быть завышена в несколько раз.

Такие материалы расследования опубликовало Слідство.Інфо.

По данным портала публичных закупок Prozorro, договоры с фирмой "Черноморстройэнергосервис" на ремонт пищеблока, бани и канализации в Одесском СИЗО заключили без аукциона в ноябре 2019 года.

Завершить работы должны до конца этого года. Как говорится на портале использования публичных средств, фирме уже перечислили около 800 тыс. грн аванса.

За почти четыре года со времени основания "Черноморстроэнергосервис" получила на государственных тендерах около 63 миллионов гривен на ремонт социальных объектов Одесской области. Несмотря на это она фигурирует как минимум в трех уголовных производствах Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины.

Расследования касаются фиктивного предпринимательства, неуплаты налогов и злоупотребления властью или служебным положением. Об этом "Слидство.Инфо" узнало из постановления Приморского районного суда Одессы за май 2019 года и постановления этого же суда за август 2019 года, а также из судебного решения Шевченковского районного суда Киева марта 2018 года.

Весной 2018 года налоговики проводили обыск в офисе фирмы, в результате которого изъяли несколько ноутбуков и документы, которые, по данным правоохранителей, подтверждающие противоправные действия представителей фирмы. Обыск налоговики проводили в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства и неуплаты налогов.

По версии следователей, в 2016-2017 годах компания получила около 33 миллионов гривен из бюджета, почти всю сумму из которых затем вывела через фиктивные фирмы.

Во время обысков следователи обнаружили также документы, касающиеся деятельности другой одесской фирмы - "Талисман Строй". Обе компании фигурируют в уголовных процессах по незаконного выведения бюджетных средств. "Талисман Строй" также регулярно выигрывала государственные тендеры в Одесской области. За последние четыре года она получила 72 миллиона гривен бюджетных денег.

В этом году фигурант трех уголовных производств заключила договор с Одесским СИЗО. Фирма "Черноморстройэнергосервис" должна была сделать до конца года ремонт бани, канализации и пищеблока следственного изолятора. Впрочем, "Слидство.Инфо" выявило возможно завышение цен на некоторые товары в сметах работ. В частности, на вентиляционное оборудование и бойлеры.

Ранее ГБР начало расследование из-за сюжета в СМИ о коррупции в Одесском СИЗО.

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