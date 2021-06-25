Одесский район получил свой флаг и герб – решение сессии райсовета 57 Новости

Депутат Одесского райсовета на сессии 25 июня утвердили официальную символику района – флаг и герб.

Как рассказал Юрий Бузько, руководитель группы, которая занималась разработкой символики, герб Одесского района представляет собой закруглённый снизу прямоугольник (испанский щит) с серебряным крестом и тремя якорями. Они символизируют порты Одессы, Черноморска и Южного. А линии креста обозначают пересечение дорог — транспортный узел, которым и является новосозданный район. Также на щите можно увидеть восходящее золотое солнце, он обрамлён золотыми колосьями.

Как и флаг Одесской области, знамя района состоит из трёх вертикальных полос — жёлтой, белой и голубой, (но белый и голубой поменялись местами).

За разработку проекта новой символики из бюджета потратили 20 тыс грн.