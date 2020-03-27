Одесский прокурор вымогал 25 тысяч долларов взятки за переквалификацию дела 60 Криминал, Новости

Правоохранители задержали прокурора Одессы и его посредника по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Прокурор местной прокуратуры, вероятно, требовал у представителя стороны защиты 25 тыс. долларов за переквалификацию действий подозреваемого в уголовном производстве и дальнейшее закрытие производства. Для получения средств прокурор в качестве посредника привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали злоумышленников. Удалось установить фамилию прокурора — это Денис Толпыго. Его супруга Юлия работает консультантом судьи в Приморском райсуде Одессы.

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