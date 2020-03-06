Одесский прокурор погорел на банковских кредитах 35 Люди, Новости

Жена известного одесского прокурора Анна Лысая задолжала банку 125 тыс. долларов. Деньги прокурорша взяла под залог дома известного одесского предпринимателя Михаила Стаханова.

Об этом журналистам стало известно благодаря судебному процессу который и разворошил бизнес – связи жены Олега Лысого. Как стало известно журналистам нашего издания, всего в процессе проходят 5 физических лиц и одна фирма. Все они вместе брали деньги у банка под залог недвижимости – принадлежащего семье предпринимателя Стаханова. Дом находится в Одессе по ул. Вавилова. Общая сумма кредитов всех заемщиков фигурирующих в деле – более миллиона долларов. Поскольку деньги никто из них не вернул, имущество переходит к банку в соответствии с ипотечным договором.

По каким причинам, и за какие услуги бизнесмен согласился выступить поручителем по долгам семьи прокурора пока не известно. Этого не комментирует ни сам Олег Лысый ни его жена. Хранит молчание на запросы журналистов и бизнесмен Михаил Стаханов. Формально, в судебном процессе интересы последнего будет представлять жена Ольга. Известно, что заседание Одесского апелляционного суда в этом деле назначено на 14:30 10 марта. С предыдущими решениями Фемиды в этом деле можно ознакомиться на официальной веб-странице суда, на запрос по Ольге Стахановой.

Олег Лысый в данный момент является прокурором отдела досмотра за территориальными органами полиции при производстве досудебного расследования. Его жена мелкий предприниматель. Исходя из декларации, бизнес Анны Лысой по производству одежды и аксессуаров принес в 2018 году 390 тыс грн прибыли. Семье принадлежит несколько квартир в Одессе, а так же люксовые автомобили.

Михаил Стаханов вместе с братом Дмитрием являются владельцами предприятия Romstar, расположенном в Одессе на Овидиопольской дуге. Фирма занимается производством полистирольных изделий. Одесситам оно известно по регулярным пожарам на протяжении нескольких последних лет.

Детальнее о коррупционных бизнес-связях жены одесского прокурора Олега Лысого и семьи предпринимателей Стахановых мы расскажем в ближайшее время после детального журналистского расследования.

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